Ouvert à la rentrée, le studio de danse lancé par Anthony Égéa de la Cie Rêvolution prend peu à peu ses marques. Dès septembre, après des mois de travaux pour remettre à neuf le local du 6, rue Ramonet, ancien haut-lieu de la nuit (notre édition du 19 septembre), les cours ont démarré. Avec une palette tous âges et tous niveaux encore plus large qu’annoncée : du hip hop, du classique, du contemporain bien sûr, mais aussi du coupé décalé, du dancehall, et même du step et des cours “girly” entre filles. Mais dans l’ADN du lieu, le chorégraphe fondateur voulait que son Performance soit aussi ouvert sur le quartier et sur la ville, avec des masterclasses et des événements pas seulement destinés aux élèves. Et, tout récemment, il a levé le voile sur une partie des réjouissances. En termes de masterclasses, les amateurs seront servis avec une session toutes les une-deux semaines, du hip hop aux percussions corporelles en passant par le style très physique et « différent » des Catalanes Carla Cervantes and Sandralee Egido, ce vendredi (19h-21h, 15-20€). Des événements plus grand public sont sur les rails. Confirmés, un battle de dancehall le 25 février et un afterwork street art le 6 mars. La soirée d’inauguration officielle, vendredi 3 février, devrait livrer encore de nouvelles dates. • Facebook : Le Performance - Cie Rêvolution Photo: Le duo de Barcelonaises LookAtThingsDifferent, vendredi en masterclass ©lookatthingsdifferent