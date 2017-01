Heureux habitants des Chartrons : leur quartier compte le plus de théâtres en activité après l’hyper-centre. Tour d’horizon.

1989. Laurent Guyot et Jean-Pierre Pacheco donnent corps au premier des théâtres du quartier encore en activité, La Boîte à Jouer. Depuis, le local du 50, rue Lombard, destiné à l’origine à être un entrepôt pour les décors d’une compagnie de danse, accueille dans ses deux petites salles à des compagnies théâtrales de tous horizons, girondines pour l’essentiel, sur de longues séries (2-3 semaines) afin de leur offrir une visibilité maximale. Et, depuis quelques années, le théâtre se pique de jeune public avec ses Grenadines Givrées, devenues en novembre dernier un véritable petit festival.

Une petite dizaine d’années plus tard, le projet Glob Théâtre était porté sur les fonts baptismaux par Bruno Lecomte et Monique Garcia au 69, rue Joséphine. Plus qu’un simple théâtre, un lieu “intermédiaire” qui accompagne des artistes d’ici ou d’ailleurs grâce à des résidences ou du compagnonnage. En plus d’une programmation régulière de danse, théâtre et autres performances, il est l’allié de nombreux festivals (FAB, Novart, 30/30...), est référent français pour le projet international Dance Roads, et y va aussi de ses propres créations – dernière en date, le dispositif itinérant d’écoute de textes en fauteuils-bulles « Paysages nomades ».

Plus petit pour ne pas dire minuscule, comme son nom l’indique, le Petit Théâtre, au 8, rue du Faubourg-des-Arts, est en ce moment uniquement occupé le comédien Éric Sanson, qui y donne toute l’année, chaque vendredi et samedi, ses « Profondes Joies du vin », éloge littéraire de la dive bouteille.

Pour la rigolade, il faut franchir le cours Portal. Direction la galerie Tatry, 170, cours du Médoc, où le Café-théâtre des Chartrons communique la bonne humeur de sa petite équipe soudée à coups de comédies souvent maison – en tête, les acteurs-auteurs Thierry Margot et Anne-Sophie Perrier, qui a dirigé la boutique pendant 4 ans avant de passer la main au début de cette saison.

Humour toujours avec le dernier-né, Drôle de Scène. À la croisée du théâtre et du café-théâtre, le “bébé” de l’humoriste Fabrice Lamour marche fort, porté tant par une scène locale de plus en plus vigoureuse (et le Gavé Style Comedy Club du jeudi) que par l’accueil de talents hexagonaux montants. •