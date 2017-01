Depuis 2014, le mur qui sépare la cour de l’école Stendhal de la place Avisseau est un musée à ciel ouvert réservé aux graffeurs. Tous les mois, un nouvel artiste s’approprie l’espace. ARDPG est, actuellement, le 26e artiste qui s’expose ici. « C’est un privilège ». Voilà ce que déclare spontanément Brigitte, habitante du quartier. « Ce projet nous permet de découvrir de nouveaux artistes et des techniques picturales différentes ». Sa consoeur chartronnaise Gwenaëlle ajoute : « C’est une très bonne idée à tous les niveaux ! Ce M.U.R (Modulable, Urbain, Réactif), on le voit tous les jours, il égaye la place et il nous permet de rencontrer des gens ». Lieu de rassemblement privilégié du quartier avec sa terrasse en face et ses bancs alentours, ce M.U.R est un projet de l’association Pôle Magnetic qui a pleinement atteint ses objectifs: « Créer du lien social, dynamiser le quartier, insuffler une dynamique esthétique et culturelle dans l’espace public, c’est tout cela qu’on voulait faire avec ce M.U.R », explique Pierre Lecaroz, son président. C’est en voyant l’essor de ce type de projet sur les réseaux sociaux que Pierre a souhaité l’initier sur Bordeaux. Après quelques repères dans la ville, c’est finalement au cœur des Chartrons, place Avisseau que le projet est né, il y a trois ans cette année. « C’est notre fresque ! »

« La première œuvre a été faite en collaboration avec l’école Stendhal. La fresque représentait des enfants et une citation de Nelson Mandela. Lorsqu’on a repeint le mur un mois plus tard pour laisser la place à une nouvelle œuvre, des habitants sont venus nous voir en râlant, “c’est notre fresque” disaient-ils ! Ils nous auraient presque jeté des pierres », raconte Pierre en rigolant. Mais une fois le principe intégré, les habitants se sont rapidement pris au jeu et sont même devenus des spécialistes du street art : « Nous avons fait un voyage de classe à Lacanau, raconte une enseignante de l’école Stendhal. Lorsque nous sommes passés devant une école de surf dont les murs étaient graffés, les enfants ont tout de suite reconnu les artistes qui avaient œuvré » ; une anecdote qui souligne la réussite du M.U.R ! • Marie Blanchard Photo : Chaque mois, Pierre Lecaroz invite un street artist à habiller le M.U.R de la place Avisseau © Bordeaux7 / MB