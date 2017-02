Elu à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde, Bruno Tripon connaît bien le quartier des Grands Hommes. Il y est présent depuis plus de 25 ans. Son commerce de montres et de stylos était cours de l’Intendance puis a migré dans la galerie. Entretien Êtes-vous nostaligique du quartier tel qu’il existait il y a 20 ans ? Certains regrettent l’ambiance bruyante avec les rues empêtrées de camions qui stationnaient partout pour livrer et retirer des marchandises. D’autres préfèrent l’atmosphère d’aujourd’hui, plus propre, plus lisse. Les façades sont ravalées. On voit l’architecture des bâtiments. On sent qu’on vit dans un quartier historique de Bordeaux. Je n’ai pas d’avis tranché sur la question. Les Grands Hommes restent un super quartier. On se sent dans un petit village. Comment le commerce a-t-il évolué ? Il y a moins d’enseignes alimentaires aujourd’hui. On trouve toutes les grandes chaînes internationales. Mais en même temps, il y a encore beaucoup d’indépendants qui cherchent à se différencier. Qui est votre clientèle ? Ce quartier rayonne autant à 20 m qu’à 200 km. Nous avons une clientèle de proximité et des gens qui viennent de Nantes, Toulouse ou Biarritz car ils se sentent tranquilles et aiment Bordeaux. Ce mélange est très intéressant. • Photo : Bruno Tripon © DR