Une librairie-snacking, c’est le concept de la Librairie de la Comédie, ouverte l’été dernier en haut du cours du Chapeau-Rouge.

Une naissance pas comme les autres qu’on doit à un homme d’affaires pas comme les autres, Marc Faujanet. Après avoir arrêté la compétition en patinage artistique à l’âge de 20 ans, ce Pessacais d’adoption (sa famille est originaire de Biarritz) l’enseigne ensuite dans sa ville, huit ans durant. Il devient même en 2004 président par intérim d’une Fédération des sports de glace qu’il sort de la crise. Mais son destin, comme son père, était dans les affaires. Après avoir monté un Intersport à Gradignan, il se lance dans l’immobilier de santé, 200 Ehpad à la clé qu’il vend par la suite. Le “magot” donne naissance à Rubi Participations (20 millions de capital, 250 employés dans plus d’une douzaine de sociétés), un groupe toujours implanté à Pessac investissant tous azimuts. La santé encore, les miniatures automobiles, le numérique, le tourisme, les pâtisseries Opéra qui se déploient à toute allure (notre édition du 7 février)... et la culture. D’abord au travers de la librairie 45e Parallèle, atypiquement située dans la Z.I. de Pessac, puis du rachat des Éditions Feret. Et, l’an dernier, avec cette Librairie de la Comédie – un secteur qu’il testait l’hiver précédent avec le magasin de BD éphémère. « Cross-canal »

De quoi faire de l’ombre à Mollat ? « J’investis Bordeaux justement parce que Mollat existe, c’est le meilleur, lançait Faujanet l’an dernier à nos confrères de “Sud Ouest”. On va se battre pour proposer autre chose, une autre ambiance. » Et, de fait, l’ambiance est singulière dans sa librairie des Grands Hommes, avec son espace pour manger, visible depuis la devanture. Sa patte, c’est le « cross-canal », le mélange des genres. Un concept qu’on verra à nouveau à l’œuvre d’ici quelques semaines dans le quartier : initialement prévue non loin place Puy-Paulin, BD Avenue va ouvrir au n°4 du cours de l’Intendance... à l’étage d’un espace pizzeria. Et ce n’est que le début ! • Photo : Marc Faujanet comptera bientôt deux librairies à Bordeaux et une à Pessac © Archives F. Cottereau / Sud Ouest