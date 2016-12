« Winter is coming », comme dirait l’autre. Une petite sélection des expos à voir pendant ces vacances pour se cultiver sans frissonner.



Au calme, Odilon

Du Médoc au Finistère via les Landes, des paysages comme habités par la patte onirique du peintre d’origine bordelaise Odilon Redon, une grosse coproduction avec le musée des Beaux-Arts de Quimper et le musée d’Orsay à l’occasion du centenaire de sa mort (1840-1916). Et quitte à être dans le coin, on fera un saut au musée des Beaux-Arts (jardins de l’hôtel de ville, en face) admirer les trois œuvres prêtées par le Musée d’Art moderne de la ville de Paris, de Robert Delaunay, Raoul Dufy et André Lhote.

« La nature silencieuse. Paysages d’Odilon Redon », à la Galerie des Beaux-Arts (20, place du Colonel-Raynal), jusqu’au 27 mars (sauf mardis et fériés), 11h-18h, 3,50-6,50€. www.musba-bordeaux.fr

Le grand jeu

Le magnat du vin et mécène Bernard Magrez sort ses plus belles pièces : Buffet, Othoniel, Yan Pei Ming, Cantor, Pierre & Gilles, JR, Veilhan, Lévêque (photo)…

« La Collection », à l’Institut culturel Bernard Magrez, jusqu’au 14 février, Sauf lundi et fériés (fermé aussi ce samedi 24 décembre), 6-8€, gratuit les 1ers dimanches du mois (8 janvier).

www.institut-bernard-magrez.com

L’apparat jusqu’au bout

D’un côté, jusqu’au 29 janvier, plus de 300 pièces de designers célèbres du Fonds national d’art contemporain prêtées par le CNAP, mises en situation dans les murs XVIIIe de l’hôtel de Lalande. De l’autre, jusqu’au 26 février, quelque 200 menus historiques de la collection de Jean-Maurice Sacré, des grands de ce monde (Napoléon III, Kennedy, le Shah d’Iran…) ou de soldats des tranchées de 14-18 par exemple.

« Houselife » et « L’Histoire se met à table », au musée des Arts décoratifs et du Design, jusqu’au 29 janvier (sauf mardis et fériés), 11h-18h, 2,50-5€.

www.madd-bordeaux.fr

Image / Mémoire

Une projection monumentale spécialement conçue pour la nef de l’Entrepôt Lainé à partir d’un film 35 mm tourné aux USA par l’artiste italienne Rosa Barba, un travail sur la mémoire collective et la préservation du patrimoine culturel. À voir aussi, trois autres expos et vidéos d’artistes, plus le nouvel accrochage permanent du fonds du musée.

« Rosa Barba, de la source au poème », au CAPC, jusqu’au 25 mars (sauf lundis et fériés), 11h-18h (20h mercredi), 3,50-6,50€. www.capc-bordeaux.fr

Génération montante

Design, architecture, urbanisme, la jeune garde flamande est en pointe dans ces domaines : la preuve avec cette expo d’une centaine de photos et maquettes de l’agence bruxelloise OFFICE de Kersten Geers et Marteen van Severen.

« Everything Architecture », à Arc en rêve (dans le CAPC), jusqu’au 12 janvier (sauf lundis et fériés), 11h-18h (20h mercredi), 3,50-6,50€. www.arcenreve.com

D’une afrique à une autre

D’un côté, jusqu’à ce 31 décembre, le regard sur le Maroc du photographe bardé de prix de l’agence VU Malik Nejmi. De l’autre, jusqu’au 30 avril, l’incroyable histoire de 80 esclaves embarqués par un navire bayonnais et abandonnés de 1760 à 1775 sur une île déserte au large de Madagascar (huit ont survécu), sur laquelle la recherche archéologique lève un coin de voile.

« El Maghreb, retours au pays de mon père » et « Tromelin, l’île des esclaves oubliés », au musée d’Aquitaine, 11h-18h (sauf lundis), gratuit (Maghreb et collections permanentes) ; 3,50-6,50€ (Tromelin).

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Fascinantes momies

À déconseiller aux plus jeunes, d’authentiques momies exposées pour comprendre leur apport à l’étude de l’histoire et des civilisations anciennes.

« Les Momies ne mentent jamais », à Cap Sciences, jusqu’au 5 mars, pendant les vacances lundi-vendredi 14h-18h et samedi-dimanche 14h-19h (sauf fériés), 5-8€. www.cap-sciences.net

In God’s Country

Irving Penn, Milton H. Greene, Robert Mapplethorpe, Jack Lowe, sans oublier les Français Philippe Vermès et Jean-Pierre Laffont (photo)... Gros casting pour cet accrochage autour du mythe américain monté par la Ville de Mérignac avec la Maison européenne de la Photographie.

« Amérique : Mythes et légendes », à la Vieille Église Saint Vincent, jusqu’au 22 janvier (sauf lundis et fériés), 14h-19h, entrée libre. www.merignac.com •

Sébastien Le Jeune



Suivez le guide... et le bon plan

Si tout ce qui est recensé sur cette page ne vous suffisait pas, Bordeaux compte pas mal de galeries, dont toutes les expos en cours sont (normalement) recensées sur www.bordeaux.fr. Par ailleurs, pensez au pass musée : 20€ solo ou 30€ pour deux, pour entrer gratuitement pendant un an dans tous les musées de la Ville (l’Institut Magrez n’en fait pas partie). Plus d’infos sur le même site.

Photo : © Frédéric Deval