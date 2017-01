Des stages, des ateliers, des expos et, bien entendu, des spectacles : on ne change pas une formule qui marche et c’est avec une belle affiche que nous revient jusqu’au 12 février le Mois de la Danse à Cenon, 28e du nom.

Tout juste notera-t-on une présence plus grande qu’à l’accoutumée de spectacles s’adressant aussi au jeune public. Au premier rang desquels le « Barbe Bleue » chorégraphié par Emmanuelle Grizot, ex-Étoile de l’Opéra de Bordeaux (photo de Une), samedi au Rocher. Samedi également, on pourra voir Taly et Zatié dans une alliance rare, celle due la danse et de la peinture avec « Et si la couleur n’existait pas ». Forme inhabituelle aussi, vendredi suivant, avec « Montagne », un solo à succès du Groupe Noces où l’interprète fait la paire avec des animaux jouets. Enfin, l’ancien du Ballet de Bordeaux François Mauduit proposera sa « LumiNaissance » ou l’union hors-normes des danses classique et hip hop. Autant de spectacles à 10 ou 12€.

Pour le reste, la manifestation reste fermement calée sur ses points d’appui. D’abord Gilbert Mayer, dont l’amitié 30 ans d’âge avec la directrice de l’école de danse de Cenon Annie Cazou vaut cette venue annuelle de ce professeur hors-pair demandé dans le monde entier, issu des rangs de l’Opéra de Paris. C’est lui qui pilotera le stage de danse classique, les 21 et 22 au Château Palmer, et qui animera le grand spectacle du 22 au Rocher (15h, 12-15€ en prévente) avec des danseurs de l’Opéra de Paris et de Bordeaux. Autres maîtres de stage prestigieux, Emmanuelle Grizot elle-même pour le classique-contemporain (les 28 et 29) et, côté modern jazz, Rick Odums, le directeur du Centre international de danse jazz à Paris (ce week-end).

Autre fondamental inchangé, le concours des associations locales, qui proposeront des initiations gratuites à la capoeira, la kizomba et aux danses des Balkans. • SLJ

Programme et inscriptions : www.ville-cenon.fr

Photo : Le grand spectacle de danse classique mettra en scène des danseurs des Opéras de Paris et Bordeaux sous le regard du « maître du style français » Gilbert Mayer (en haut à dr.) À ses côtés pour les stages, Rick Odum en modern jazz (en bas à g.). Parmi les autres spectacles, le magique « Montagne » du Groupe Noces. © Christophe Goussard sauf « Montagne » : Maïa Jannel