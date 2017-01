Nouvelle année, nouvelle rotation dans nos théâtres de comédie. L’occasion d’un rapide tour d’horizon des nouveautés à l'affiche, tant parisiennes que locales.

Commençons, pour changer, par les “Parisiens du mois”. On vous les avait annoncés comme des temps forts de la saison du Pin Galant de Mérignac, ça n’a pas loupé : c’est archi-complet cette semaine pour les trois représentations de « Momo » avec François Berléand et Muriel Robin, ainsi que pour « Les Faux British » moliérisés l’an dernier. Il n’y a plus qu’à attendre la fin du mois (les 31 et 1er) pour voir Daniel Auteuil et Isabelle Gelinas dans « L’Envers du décor », une comédie sur le couple taillée sur mesure par l’auteur à succès Florian Zeller pour le malicieux Auteuil – qui en assure la mise en scène. Attendre, il le faudra aussi pour voir des nouveautés dans deux des “Trois Théâtres” de Xavier Viton. Où il va flotter comme un avant-goût de Saint-Valentin à partir du 28 – les titres sont explicites : au Victoire, « Faites l’amour, pas des gosses », gros succès de la Comédie Bastille parisienne ; au Café-Théâtre des Beaux-Arts, « La Guerre des sexes aura-t-elle lieu ? », un texte qui avait remporté le Printemps du Rire à Toulouse il y a trois ans. Aux Salinières, en revanche, c’est déjà reparti tambour battant. Depuis vendredi dernier en effet, c’est Laurent Baffie qui barre l’affiche des fins de semaine (jeudi-samedi) : « Sans filtre », l’histoire d’un buraliste qui ne peut plus s’empêcher de dire ce qu’il pense... et c’est salé. Du Baffie pur jus à une vanne par réplique... mais celle-là est gratinée : déconseillée aux moins de 12 ans et aux oreilles chastes. Plus classique mais aussi efficace, en début de semaine (mardi-mercredi), vient tout juste de démarrer « Un Dîner d’adieu », ou comment en finir (ou pas) avec des amis encombrants – par les auteurs du « Prénom ». Enfin, à Drôle de Scène, en plus des one man shows, la venue du Lillois Matthieu Kalka (du 18 au 21) lui permettra aussi de donner sa pièce ovni aux excellentes critiques : « De Gaulle est de retour ». Tout un programme. • SLJ Photo : Le cap de la cinquantaine, le couple... Zeller a fait du zèle pour l’ami Auteuil (ici avec Isabelle Gélinas). Plus agitée et gorgée d’injures, « Sans filtre » ? Normal, c’est du Baffie. © céline nieszawer