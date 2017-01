Se renouveler, toujours ! Pour tenir dans la durée autant que le fait le Cirque Arlette Gruss et ses sept générations d’artistes, il n’y a pas de secret. « Et l’on réinventa le Cirque », le cru 2017 débouché ce soir aux Quinconces, promet d’en mettre plein les yeux.

« Ici rien n’a changé mais tout est différent ! » s’exclame Gilbert Gruss, l’héritier de la regrettée Arlette, fondatrice d’un « style » où la « singularité » a une place essentielle. Et même si, assure-t-il, « chacune de nos créations est une vision futuriste du cirque », celle-ci veut mettre la barre encore plus haut.

Évidemment, on retrouvera tous les ingrédients qui font que le grand chapiteau rouge et blanc ne désemplit pas depuis 1985. L’accueil aux petits oignons et le confort de la nouvelle “Cathédrale”. Les lumières, les musiques, les costumes grand luxe. Les fondamentaux de cet art ancestral respectés avec les incontournables clowns, marionnettes et magiciens ainsi qu’un Monsieur Loyal au top, c’est le cas de le dire puisque cette année il volera pour de bon ! Et bien sûr des chevaux, pure tradition familiale, en tête d’un cortège d’animaux où éléphants et fauves seront au premier plan.

Mais il y a aussi et surtout ces numéros originaux en diable qui achèvent d’en faire le spectacle familial par excellence. Dans les gradins, ici un pickpocket hors-pair, là un mentaliste bluffant. Sur la piste un contorsionniste hallucinant, un géant du vélo trial, dans les airs des rois des mâts, fixes ou oscillants. On ne lâchera pas tout ici pour laisser un part de rêve et de surprise mais, parmi les clous d’un show qui n’en manque pas, on découvrira Ramon Kathriner le funambule à moto... À couper le souffle.

Et, bonne nouvelle, le grand succès de 2015 est de retour : le « Globe of Speed » et ses motos tournoyantes. Il y a deux ans, la troupe roulait à 9 ? Cette année, ils sont 10 et avec une femme, s’il vous plaît ! • SLJ

Esplanade des Quinconces, première ce soir à 19h30, puis tous les jours hors lundis (sauf le 23) jusqu’au 5 février, heures variables, 15,50-38,50€ (réduit les jeudis). Tél. 0 825 825 660 ou www.cirque-gruss.com

Visite de la ménagerie tous les jours, 10h-12h et 14h-18h, 2€.

Photo : Parmi les nouveautés, un numéro de funambule à moto époustouflant © François Dehurtevent