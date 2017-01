Aller jouer au Printemps de Bourges, c’est pour beaucoup de jeunes groupes l’espoir d’être repéré par des pros et de donner un sacré coup de pouce à sa carrière. D’où l’affluence jamais démentie de candidats pour la soirée d’auditions régionales des Inouïs, qui se tient ce soir à la Rock School Barbey, antenne locale du dispositif. Pas loin de 200 postulants, seulement huit retenus... sur disque. Pour ceux-là, c’est le grand soir : leur prestation sera filmée et évaluée par un jury à Paris et seuls un (ou deux ?) obtiendront leur précieux sésame pour le Printemps. Et pour le public, c’est l’occasion de découvrir quelques-uns des meilleurs groupes de la région dans des styles très variés : pop au sens large pour Génial au Japon, Ariel Ariel et Girafes, darkwave pour Fléau, electro pour Straybird. Que des Bordelais ? Non, il y aura aussi la folk en langue basque de Lumi et le garage psyché des Landais Titanic (photo). Un regret ? Sauf rétablissement de dernière minute on ne verra pas le set de Square Lines. Une bonne nouvelle ? C’est happy hour de 18h30 à 20h. Premier set à 19h, entrée gratuite sur réservation obligatoire via le joli nouveau site www.rockschool-barbey.com Photo : © Francis Carrouche / Alone Wolf Photo