Après quatre ans d’absence, le Cirque Romanès, seul cirque tzigane d’Europe, est de retour sur les quais de la rive droite avec un tout nouveau spectacle. Première ce vendredi soir à 20h30. « La Lune tzigane brille plus que le soleil », joli titre pour cette nouvelle création. Un titre qui confortera sans doute la qualification de « cirque le plus poétique » que son fondateur Alexandre Romanès, lui-même poète à ses heures – tout juste paru, son dernier livre « Les Corbeaux sont les Gitans du ciel » (L’Archipel) – se plaisait à entendre lorsque nous l’avions rencontré la dernière fois (notre édition du 24 septembre 2012). Pourtant, poésie ou pas, la triste réalité s’est vite rappelée à sa troupe l’an dernier. Victime de plus en plus fréquente d’« attaques racistes » et d’actes de vandalisme sur leurs caravanes et équipements sur son site parisien, au point qu’elle a dû lancer pour la première fois un appel aux dons pour se tirer d’affaire. Malgré toutes les bonnes volontés, l’hivernage bordelais a bien failli ne pas pouvoir se faire, n’était le concours de la cité-Cirque de Bègles qui a prêté une dizaine de caravanes ainsi que son chapiteau. Musique et danse

Une chance pour les Girondins de découvrir une culture généreuse et un cirque vraiment pas comme les autres. « C’est difficile à décrire, les numéros, expliquait mercredi à “Sud Ouest” Alexandre Romanès. C’est comme la cuisine, tout est dans la façon de faire, et tout dépend de qui le fait. » Pour ceux qui ont vu le précédent, il prévient : il y aura moins d’aérien, plus de sol... Mais qu’importe ! Tout est dans l’ambiance, unique, cette atmosphère de grande famille (ils sont trente sur la piste), et la musique, toujours la musique, jouée live sur la piste, ensorcelante. Et il promet aussi « quatre ou cinq danses tziganes parmi les plus jolies », pour achever d’en faire une vraie belle fête... • SLJ Sur le Parc aux Angéliques, du 13 janvier au 30 avril, samedi 16h et 20h30, dimanche 16h, plus les vendredis de janvier 20h30, une soirée Saint-Valentin le 14 février (20h30) et le lundi 17 avril (16h), 10-20€, réseaux habituels et 06 99 19 49 59). www.cirque-romanes.com Photo : Plus qu’un simple cirque, une grande fête colorée et dansante © Voyageurs Créateurs