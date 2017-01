Nouvelle équipe, nouvelle formule imaginée par l’association de Bordeaux-Montaigne Les Dealers de Science : jusqu’à samedi, “L’Ère du temps”, c’est toute une semaine consacrée à un inconnu familier, le temps. C’est qu’à l’occasion des 10 ans de l’asso universitaire issue du Master pro Information et médiation scientifique et technique, il fallait marquer le coup. Alors, après une 9e édition de son événement thématique annuel très réussi sur le thème “art et science”, la 10e prend une forme plus ambitieuse avec toute une semaine pour aborder le vaste sujet du temps. Et avec cette fois un vrai “QG”, l’espace(-temps) Saint-Rémi, rue Jouannet. Là, on retrouvera l’un des formats classiques de ce rendez-vous, la conférence-débat, avec demain mardi à 19h trois chercheurs pour aborder le temps, chacun de son point de vue, physique, économique ou philosophique. Dans le même registre, vendredi on filera à l’Utopia pour un ciné-débat autour du documentaire Grand Prix du Festival international du film d’environnement de Paris 2010 « Into Eternity » du Danois Michael Madsen (20h30, gratuit, billets à retirer au cinéma). Où l’on constatera l’écart entre le temps humain et le temps physique : 100 000 ans avant que nos déchets nucléaires perdent leur radioactivité toxique. Ateliers kids et escape game

Mais, outre une expo de photographies, l’espace Saint-Rémi sera aussi samedi le théâtre d’un après-midi de jeux et ateliers famille (dès 6 ans) et, surtout, le point de départ de deux propositions très originales, gratuites sur inscription – et, on vous avait prévenu, il faut se dépêcher. Mercredi, un jeu de piste en ville sur le thème du voyage dans le temps (dès 10 ans, dernières places sur les créneaux 14h – traduit en LSF – et 15h) ; et à partir de jeudi, un escape game sur la relativité d’Einstein, par groupes de huit (dès 14 ans, dernières places jeudi 15h – traduit LSF – et 18h, plus vendredi 15h). • Sébastien Le Jeune

Détails, inscriptions mais aussi expo et journal numérique sur dds-evenement.wixsite.com/eredutemps

Photo : Le doc de Michael Madsen (photo) apportera un éclairage sur l’avenir des déchets nucléaires © Chrysalis Films