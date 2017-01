À vos paroles, citoyens ! À quelques mois de l’élection présidentielle, l’association Chahuts sort du créneau de son festival avec « Campagne », un projet en trois temps autour de la fabrique du langage politique. Démarrage le 3 février. « Un joli cadeau de bienvenue », sourit Élisabeth Sanson (photo de Une). En tant que nouvelle directrice de l’association d’arts de la parole du quartier Saint-Michel, c’est à cette ex-Parisienne qu’incombe la réalisation du projet lancé par sa prédécesseuse Caroline Melon, partie vivre d’autres aventures. Un projet « au cœur d’une actualité brûlante et passionnante, qui veut permettre à chacun de retrouver le droit à la parole dans un temps où on demande plutôt d’écouter et de voter ». Ce projet transversal, qui va mêler rendez-vous publics, contributions d’artistes en résidence et projet participatif, elle le voit comme un « projet charnière » pour l’association : « “Campagne” va nous aider à redéfinir les arts de la parole, non comme seules expressions artistiques (le conte, le récit, le slam...) mais aussi comme l’art de décortiquer la parole, de la faire circuler. » “Programme commun”

Pierre angulaire du dispositif, le “programme commun”, du 3 au 18 février. Une série d’événements pour la plupart gratuits et ouverts à tous – pour beaucoup, petites jauges oblige, à réserver dès à présent. Des conférences comme celle de l’universitaire Patrick Charaudeau sur « le discours populiste » (le 14 au marché des Douves). Des projections-débats comme celle de « No » du Chilien Pablo Larraín – dont le spectacle « Acceso » passera en avril au TnBA – après lequel la politologue Anaïs Théviot tentera de répondre à la douloureuse question « peut-on remporter une élection en disant la vérité ? » (le 3 à l’Utopia, 4,80-6,50€). Des rencontres, comme celle avec le chorégraphe Michel Schweitzer dont le spectacle à fort ferment écologique « Primitifs » (du 14 au 18 février au TnBA) servira de terreau à un échange avec des architectes sur l’enfouissement des déchets radioactifs (le 13 chez Mollat). Toujours dans le registre sérieux, le grand temps fort aura lieu le 7 à l’Oara : une rencontre grand format où tous les artistes associés au projet seront réunis pour parler des « artistes face à la campagne ». La metteure en scène Fanny de Chaillé, la chorégraphe Gaëlle Bourges, l’inclassable performeur de l’Amicale de Production franco-belge Julien Fournet, le conteur Nicolas Bonneau et nos cinq comédiens du Collectif Os’O... Un joli casting réuni avec les cinq lieux partenaires qui les accueilleront sur cette période en résidence (respectivement le Carré-Colonnes, le TnBA, le Creac de Bègles, la Maison du Conte de Chevilly-Larue en région parisienne et le Champ de Foire de Saint-André-de-Cubzac). Chacun aura avec lui un psychiatre, une sociologue ou un historien pour croiser les regards et monter une web-série qui sera diffusée à partir du 19 février. Atelier langue de bois

Mais, comme toujours avec Chahuts, le sourire n’est jamais loin. Parmi les autres propositions, une expo d’affiches de campagne fictives, des ateliers de « désintoxication de la langue de bois » animés par l’asso d’éducation populaire L’Établi (le 9 au centre d’animation Saint-Michel et le 14 au Mascaret de Blanquefort), une soirée-jeu « Vis ma vie d’élu.e de la République » (le 4 au centre d’animation Saint-Michel), une grande fête finale le 17... Et des ateliers d’écriture avec Jonathan Macias pour écrire au futur président. Le dernier volet de “Campagne”, participatif : lettres et réponses de l’Élysée seront collectées par l’artiste pour monter une grande expo finale en juin, pendant Chahuts. • Sébastien Le Jeune Détails et inscriptions : www.chahuts.net Photo : L’engagé « Primitifs » de Michel Schweitzer servira de trame à un échange sur le nucléaire © Frédéric Desmesure