Démarrage en douceur aujourd’hui pour le festival 30/30 avant le feu d’artifice la semaine prochaine – un double démarrage même puisque, hors Bordeaux, la manifestation séduit ailleurs dans notre région agrandie et se rend ce soir à Limoges.

Beau succès pour cette formule dédiée à la forme scénique courte imaginée il y a 14 ans par Jean-Luc Terrade, de la Cie Les Marches de l’Été. Depuis quelques années déjà, l’Agora de Boulazac, le pôle cirque aquitain près de Périgueux, avait emboîté le pas mais, avec les nouveaux contours de la Région, d’autres partenaires sont désormais de la partie : le centre culturel Jean-Gagnant de Limoges où est lancé le festival ce soir, et l’Avant-Scène de Cognac où aura lieu la clôture le 31. Ici, la manifestation s’est taillée une place de choix dans le paysage culturel. En témoignent les soirées à afficher déjà complet ou presque pour cette 14e édition – on a bien fait de vous prévenir quelques semaines à l’avance. À guichets fermés, celle au Cuvier d’Artigues mercredi, avec notamment la paire helvéto-coréenne Pierre-Yves Diacon et Sun-A Lee – que l’on pourra aller voir à Cognac grâce aux navettes gratuites mises en place pour la Charente (et la Dordogne mardi prochain). Quasi complets, les parcours dans la (les) ville(s) vendredi et samedi prochain, allant de l’Atelier des Marches au Bouscat au Marché de Lerme via le Glob Théâtre et la Halle des Chartrons : mis bout à bout, 2 à 4 heures de spectacle avec les 5-10 propositions par jour pour 22€ maxi, forcément... Certaines sont aussi disponibles à l’unité alors le mieux, c’est d’appeler la billetterie. Enfin, ça se remplit bien également le mercredi aux 4 Saisons de Gradignan et son mélange de musiques, de danse et de marionnettes (8-16€). L’ensemble est complété par deux expos : la vidéo « Burj Babil » du Marocain Saïd Afifi avec la Bordelaise Caroline Corbal à Métavilla cours de l’Argonne dès lundi (photo de Une) et l’installation de brume « Nebula » des Baltazars dès aujourd’hui (14h-18h) à l’Espace 29 (vernissage demain 14h). • SLJ Tél. 05 56 17 03 83 et www.trentetrente.com Photo : À l’affiche la semaine prochaine, des formes courtes dans de nombreuses disciplines : danse-théâtre avec le Brésilien Volmir Cordeiro (le week-end prochain Halle des Chartrons), poésie et musique avec Anne-James Chaton et Andy Moor le guitariste des The Ex néerlandais (samedi au Glob), et même du cirque avec la Cie L’Éolienne à Boulazac (mardi) ou de la “partition dansée” par Mié Coquempot à Cognac (mardi 31) – avec des navettes gratuites pour s’y rendre. © Marc Domage / Loucuradavida / Philippe Cibille / Agathe Poupeney