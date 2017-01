Vive le vent d’hiver ! En attendant qu’il passe, il nous envoie des nouvelles des réjouissances qui nous attendent cet été.

Et même avant l’été, pour être exact, puisque les amis du généreux festival ODP, au profit des orphelins des pompiers, ouvrira le ban du 3 au 5 juin, toujours au parc Peixotto de Talence. Celui-ci n’a livré que cinq noms, mais quels noms ! Le jeudi, Claudio Capéo, l’homme qui ferait aimer l’accordéon à n’importe qui, pour accompagner un Vianney véritablement mis sur orbite avec son nouvel album éponyme gorgé de tubes. Le vendredi, un duo de déjà grandes dames mélodies colorées, en dépit du jeune âge de la première, Jain et Imany. Le samedi, enfin, Monsieur Julien Doré tiendra certainement le haut de l’affiche même après l’annonce des prochains noms. Tous viennent de jouer ces derniers mois à guichets fermés dans le secteur, qui au Casino-théâtre Barrière, qui au Krakatoa, à Barbey ou au Rocher.

Une programmation déjà digne des Francofolies de La Rochelle... qui a à peu près la même cette année. Là-bas, ce sont 80 et quelques artistes qui sont attendus du 12 au 16 juillet. Fait marquant de ce cru 2017, l’incursion en masse de la génération rap chanté (Soprano, Black M...), et le retour de Matthieu “-M-” Chedid avec les musiciens maliens Toumani et Sidiki Diabaté. En Charente-Maritime toujours, mais plus proche de nous, le Free Music Festival, les 23 et 24 juin au bord du lac de Montendre : pour l’instant, seul le beau gosse du reggae Naâman a rejoint Synapson et Chinese Man.

En attendant le réveil des Biarrots du Big, c’est toujours Garorock, du 30 juin au 2 juillet, qui tient la corde du festival au plus fort potentiel de séduction tous azimuts. Après Phoenix, Justice, FFF, Mø, Vitalic, M.I.A. et Foals, le festival marmandais vient de remettre une couche de lourd : le collectif solidaire “Motivés !” ainsi que La Femme parleront sans doute à tout le monde, et peut-être aussi Mr. Oizo, gloire electro de l’orée 2000 (qu’on a plus vu derrière la caméra sous son nom de Quentien Dupieux – « Steak », « Wrong Cops »...). Et personne ne peut être passé à côté de la voix de Hannah Reid, la diva de London Grammar, ne serait-ce qu’un bout de « Wasting My Young Years », dans au moins dix pubs... Mat Bastard, c’est l’envolée solo du leader des Skip The Use. Le Kid de Pittsburgh Mac Miller trouvera sans doute peu de rivaux au rayon rap, idem pour Georgio côté francophone. Enfin, côté electro, la nouvelle coqueluche de l’electropop Petit Biscuit risque de faire de l’ombre aux Italiens de Tale Of Us... Et ce n’est qu’un début – à suivre ! • SLJ

Photo : Julien Doré, en juin au festival ODP © goledzinowski