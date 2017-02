Année présidentielle oblige, la politique s’insinue partout... Même dans le théâtre d’impro ! Encore un coup des Restons Calmes pour la nouvelle édition de leur festival Demandons l’impRossible, à partir de ce mercredi.

Où l’on retrouvera le joyeux collectif bordelais jusqu’à samedi à la Halle des Chartrons dans ce qu’il sait faire de mieux : faire découvrir toutes les facettes de son art en multipliant les formats. En ouverture, donc, demain mercredi à 20h30 (5€), un format “improlitique”. Expérimenté l’an dernier, ce format calqué sur un débat politique à la télé revient fort à propos. Chacun des quatre comédiens principaux se glisse dans la peau d’un candidat fictif et débarque avec affiches et vidéos de campagne. Deux autres membres de la troupe jouent les animateurs mais l’intéressant est aussi dans le verdict des “urnes” puisque c’est aux spectateurs d’élire le candidat le plus convaincant. L’innovation de l’année, ce sera pour jeudi (20h30, 5€) avec la “page blanche”. Proche du “Deus Ex Machina”, un format long qui raconte une histoire. Sauf que, là, les comédiens sont guidés par un “écrivain” qui élabore l’histoire en direct avec un musicien live. Deux fois 45 minutes d’audace sur un fil... Comme tous les ans, les vendredi et samedi (20h30, 4-8€) seront consacrés aux matchs d’impro, la discipline-reine que nos amis des Restons Calmes jouent dans la plus pure tradition québécoise, dans une mini-patinoire. Invités de cette 10e édition, les Coyotes à l’Huile de Nantes et les Suisses du Brunch à la Ferme. Et, comme tous les ans, on vous invite chaudement à réserver pour éviter la (longue) file d’attente à la billetterie sur place. • SLJ www.restonscalmes.com Photo : Deux soirs sont réservés aux incontournables matchs d’impro dans la traditionnelle patinoire. © Sébastien Pucheu