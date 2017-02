Il faut se méfier du Dijonnais. Quand la moutarde lui monte au nez, il est parfaitement capable de rehausser son niveau de jeu et de revenir au score. Les Girondins ont bien failli en faire les frais, hier soir au stade Matmut-Atlantique. Dans un scénario tout de même moins stressant que lors de leur dernière confrontation en Ligue 1 en novembre, où Bordeaux avait dû courir après le score (3-2). Cette fois, les hommes de Gourvennec ont attaqué d’entrée, montrant un jeu convaincant sur les 10 premières minutes... Avant de lever le pied inexplicablement. Ils vont bien réussir à enchaîner quelques beaux mouvements autour de la première demi-heure mais sans résultat. Un manque de profondeur et de rythme réparé en seconde période, avec très vite une réalisation de Malcom après effort coordonné avec Vada (1-0, 54e). Mais les Bourguignons, bien en place, ont su profiter d’une de leurs rares réelles occasions pour tromper Carrasso, dont c’était le grand retour après trois mois d’absence (1-1, 83e). Finalement, sur un centre de Menez, Laborde libérera les siens, qui n’avaient pas lâché le morceau, loin de là (2-1, 92e). À noter, l’affluence de 5738 spectateurs, la plus faible enregistrée au nouveau stade. • Photo : Laborde a délivré ses coéquipiers dans le temps additionnel © Laurent Theillet / Sud Ouest