Une victoire, en déplacement, et dans les grandes largeurs (0-4), voilà comme on aimerait voir les Girondins à chaque match. Face à des Caennais plutôt atones et surtout très approximatifs en défense, les Girondins ne se sont pas faits prier pour prendre le match à leur compte. Mais, surtout, on les a vus précis comme rarement dans les derniers gestes, d’où ce score-fleuve avec Rolan (11e), Kamano (22e, 63e) et Plasil (90e) à la touche finale. « J’ai pu gérer le groupe, cela montre qu’il progresse, gagne en homogénéité, avec des recrues qui apportent », s’est réjoui Jocelyn Gourvennec à l’issue du match, une dernière allusion renvoyant notamment à la belle prestation du défenseur serbe Jovanic. Avec ce bon résultat, Bordeaux porte à six sa série d’invincibilité en Ligue 1 (depuis sa défaite à Montpellier le 17 décembre... 4-0). Et avec 3 victoires et 3 nuls, le club a empoché 12 points sur 18 à prendre. De quoi le placer hier soir bon 5e, avec une différence de buts remise dans le vert. Les progrès seront-ils suffisants pour encaisser un nouveau choc face au PSG vendredi, à domicile au stade Matmut ? Le coach breton veut y croire : « En Coupe, on avait tenu 50 minutes. Cette fois, il faudra se donner à 400%, à 500% ! » • Photo : Rolan a ouvert ce mini-festival de buts, avec sa première réalisation depuis novembre © Archives Sud Ouest