Au cœur d’une semaine bien chargée pour le jeune public, et en attendant les Toiles Filantes à Pessac la semaine prochaine, les tout-petits ont toute la semaine pour se faire de bonnes toiles, tout spécialement au Haillan et à Bègles.

Au Haillan, c’est la première édition de Mon Premier Festival, le nouvel événement lancé par le service culture de la ville, qui s’apprête à tirer sa révérence après un grand week-end de concerts, rencontres et animations. Et il y avait surtout 30 séances de ciné au compteur, dont on peut voir les deux dernières à l’Entrepôt ce lundi.

Soit deux brefs programmes de courts-métrages d’animation (3,50-5€) : à 9h30, « La Fontaine fait son cinéma », dont le titre annonce la couleur, d’une facture franco-belge qui paraîtra classique par contraste avec « Apollinaire », à 14h30. Car ce dernier, sous-titré « 13 films-poèmes », est signé par autant de jeunes réalisateurs sortis d’écoles de cinéma d’animation. Très beau mais les 3-4 ans risquent d’être perdus.

Animation toujours, et plutôt deux fois qu’une, au cinéma Le Festival de Bègles qui en a fait sa spécialité, un cas unique en France. Là encore, jusqu’au 28 février, on s’y adresse avant tout aux 3-6 ans – et à leurs parents, avec la quinzaine “Les P’tits Cartooneurs” et ses trois programmes de courts-métrages internationaux. « Ferda la fourmi » de Hermina Tyrlova dans ses nouvelles aventures, « Le Voyage en ballon » d’Anna Bengtsson avec trois autres courts avec pour points communs les insectes et la nature (4 ans et plus), et « À deux c’est mieux » qui parle d’amitié.

Et si vos enfants sont plus grands, le Festival a aussi à l’affiche (comme un peu partout ailleurs) « Lego Batman » et, à partir de mercredi, « Tous en scène », le nouveau long des auteurs de « Moi, moche et méchant ». • SLJ



Photo : « Apollinaire » cet après-midi au Haillan, « Le Voyage en ballon » toute la semaine à Bègles © Gébéka Films