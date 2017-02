Vacances ou pas, le temps se prête bien à se perdre dans les salles des grandes expos du moment. Tour d’horizon.

Bulles d'art

Attention, « BD Factory » (photo d'ouverture) au Frac Aquitaine, ce n’est pas une expo sur la BD mais plutôt sur la façon dont la bande dessinée a influencé les artistes contemporains depuis les années 1970. D’un grand nom du pop art comme Claes Oldenburg à la jeune garde du cru en passant par Jim Shaw, Philippe Pareno, Richard Fauguet, Pauline Fondevilla... (notre édition du 19 janvier)

Hangar G2, Bassin à flot n°1, jusqu’au 20 mai, lundi-vendredi 10h-18h, samedi 14h30-18h30, gratuit. www.frac-aquitaine.net

100 ans d’Odilon

Dans les Beaux-Arts académiques, les peintres d’origine bordelaises ne sont pas légion. Alors quand sonne le centenaire de la disparition d’Odilon Redon, le musée des Beaux-Arts sort le grand jeu et des toiles rares dénichées avec l’aide du musée de Quimper. Avec un angle précis : le paysage et « La Nature silencieuse »... (notre édition du 8 décembre)

À la Galerie des Beaux-Arts (place du Colonel-Raynal) jusqu’au 26 mars sauf mardis et fériés, 11h-18h, 3,50-6,50€. www.musba-bordeaux.fr

La crème des trésors

En plus de cent ans, une institution telle que le Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux en accumule, des trésors – telle la pirogue chinoise ci-dessous. Des merveilles du monde entier, parfois venues d’un lointain passé, complétées par des explications sur la mission de ce musée assez unique en son genre.

Campus place de la Victoire, jusqu’en 2018, lundi-jeudi 14h-18h, vendredi 10h-12h, gratuit. meb.u-bordeaux.fr

L’expo qui fait peur (derniers jours)

Oui bon, pas si peur que ça mais âmes sensibles et jeunes enfants s’abstiendront de voir les momies réunies par Cap Sciences dans sa grande expo actuelle. Car on n’y parle pas de momies hollywoodiennes mais bien de rites ancestraux d’embaumement des corps et des rites qui allaient avec dans les civilisations anciennes.

Hangar 20, quai de Bacalan, jusqu’au 4 mars, tous les jours, 14h-18h (week-end 19h), 5-8€. www.cap-sciences.net

Menus de stars... ou pas (derniers jours)

Qu’il soit celui d’un repas donné par le Shah d’Iran (ci-contre), à des astronautes d’Apollo XI ou à des poilus de la Guerre 14-18, les menus en disent plus long qu’on ne le croit sur l’histoire en marche. Ce que montre bien la collection incroyable de 250 menus de Jean-Maurice Sacré à voir au musée des Arts déco et du Design. (notre édition du 18 novembre)

39, rue Bouffard, jusqu’à ce dimanche 26 février, 11h-18h, 2,50-5€. www.madd-bordeaux.fr

Entrepôt XXL

Comme toujours, on en a pour son argent au CAPC. En plus de l’expo principale consacrée à l’artiste vidéo Rosa Barba dans la nef (avec un “Ciné-soupe” ce soir, voir agenda), les alcôves abritent deux autres expos, une d’Ali Cherri et une autre sur Beau Geste Press, plus l’expo permanente désormais ouverte à l’étage. Et si on passe par Arc en Rêve, on peut facilement y passer la journée

7, rue Ferrère, Barba jusqu’au 25 mars, sauf lundis et fériés, 11h-18h (20h mercredis), 3,50-6,50€. www.capc-bordeaux.fr

Des œuvres à la queue-leu-leu

Toujours novatrice, l’asso mérignacaise Le Musée Imaginé. Pour ses 10 ans, elle a pris le parti de faire s’enchaîner les œuvres à la façon du jeu des kyrielles (marabout, bout de ficelle, etc.). Au visiteur de la Vieille Église Saint-Vincent de Mérignac de faire le lien entre des univers aussi divers que ceux de Claude Closky, Mircea Cantor ou Rosa Bonheur. (notre édition du 7 février)

Rue de la Vieille Église (Mérignac), jusqu’au 25 mars (sauf lundis), 14h-19h, gratuit. www.merignac.com

L’île sans retour

Destinés à être esclaves, une centaine de Malgache étaient abandonnés après naufrage sur l’île Tromelin en 1761. Sept furent sauvés... 15 ans plus tard ! Comment ont-ils survécu sur ce bout de terre désolé ? Une expo-enquête archéologique à découvrir au musée d’Aquitaine. (notre édition du 18 novembre)

20, cours Pasteur, jusqu’au 30 avril (sauf lundis et fériés), 11h-18h, 3,50-6,50€. www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Cherchez la coquille

Située sur l’une des voies de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Bordeaux multiplie les expositions à ce sujet ces temps-ci : à l’Espace Saint-Rémi avec l’asso Archimuse (jusqu’au 3 mars), à Bordeaux Patrimoine Mondial juste à côté place de la Bourse, au service Patrimoine de la Région, non loin place Jaurès, plus des panneaux à la basilique Saint-Seurin, la cathédrale Saint-André et la basilique Saint-Michel. Toutes sont recensées sur l’agenda très complet de www.bordeaux.fr.

Où vous trouverez aussi les infos sur le “Pass Musées”, permettant d’accéder toute l’année aux expos des musées de la Ville à tarifs préférentiels. •

