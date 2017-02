La cathédrale Saint-André est le monument le plus visité avec le Grand-Théâtre... par les touristes mais pas forcément par les Bordelais eux-mêmes. La très belle nouvelle saison de concerts de l’association Cathedra devrait donner envie de pousser ses portes même aux plus réfractaires. Car, de saison en saison, elle se fait toujours plus riche, la programmation artistique à la cathédrale, portée par l’association créée en 2015 par Alexis Duffaure, le maître de chapelle, et Jean-Baptiste Dupont, l’organiste titulaire. Évidemment, orgues et musiques sacrées y tiendront le haut du pavé, mais baroque et classique s’arrogent aussi de belles soirées. Parmi les temps forts réguliers, on retrouve la participation à la Nuit des cathédrales le 13 mai, portes ouvertes en nocturne ponctuée d’impromptus. En juillet-août, le festival Orgues d’été et ses concerts à prix libre en partenariat avec Renaissance de l’Orgue, où sont déjà annoncés de grands noms internationaux comme la Japonaise Mari Mihara ou le Russe Konstantin Volostnov. L’Estivale Baroque, 3e du nom, mi-juillet, avec au sein des trois soirs une très originale visite privée de la cathédrale en musique...et en petit groupe, à réserver dès maintenant ! (le 23 juillet, 10€). Et, fin septembre, le cycle “Les Maîtres de l’orgue” inauguré l’an dernier avec là aussi un casting de haut vol, en tête, le Britannique David Briggs pour jouer la 5e de Mahler et l’Américain James David Christie. Toujours au rayon invités de marque, on aura le plaisir d’admirer l’une des formations les plus éminentes de la musique ancienne en France, Les Sacqueboutiers, Ensemble de l’année aux Victoires du classique 2008 qui vient de fêter ses 40 ans l’an dernier (le 15 juin). Mais aussi notre ensemble baroque qui marche fort en France comme à l’étranger, Les Surprises (26 septembre). Un ténor en ouverture le 10 mars

Mais les fondateurs y vont également, bien sûr, de leurs propositions maison. Alexis Duffaure dirigera son ensemble Les Ornements pour deux anniversaires de grands compositeurs, les 450 ans de Monteverdi (le 2 avril) et les 350 ans d’Antonio Lotti (le 7 octobre). Et il réunit actuellement une centaine de choristes (inscription en cours) pour un stage qui débouchera sur un concert le 18 mai autour des « Sept dernières paroles du Christ en croix » de Franck. Quant à Jean-Baptiste Dupont, on le retrouvera notamment le 9 juin avec un concept inédit : un récital “à la carte”, pour lequel le public peut d’ores et déjà (jusqu’au 1er mai) proposer les titres qu’il veut entendre sur le site de Cathedra ! La fidèle Éliane Lavail et son ensemble Polifonia émailleront aussi à plusieurs reprises cette saison dont l’ouverture, le 10 mars, sera marquée par la venue du ténor bordelais Révélation lyrique 2014 aux Victoires Stanislas de Barbeyrac. ?À ses côtés, un orchestre et les chœurs de la Maîtrise de Bordeaux. La billetterie est ouverte, à prix très doux : 10-12€ maximum via le Web. • Sébastien Le Jeune www.cathedra.fr Photo : Jean-Baptiste Dupont et Alexis Duffaure, fondateurs de Cathedra © Archives F. Cottereau / Sud Ouest