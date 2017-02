Si vous avez des enfants ou encore une âme d’enfant, finissez vite cet article et filez illico au cinéma Jean-Eustache, à Pessac : la 13e édition du festival de ciné jeune public Les Toiles filantes démarre dès ce lundi matin sur le thème « Merveilleuse Nature »... et sur les chapeaux de roue !

Jugez plutôt. Ce lundi matin, c’est ateliers à foison autour des premiers films de la programmation thématique : peinture après les deux courts d’animation « La Flûte et le Grelot » ; loisir créatif pour réaliser le “cadeau de Totoro” après « Mon Voisin Totoro », l’un des bijoux de Miyazaki ; flipbook après le très poétique « La Tortue rouge » sorti l’an dernier. Et cet après-midi, après le doc « La Vallée des loups », une rencontre avec l’asso de protection de l’environnement Ferus Ours-Loup-Onyx.

Et ce n’est pas fini : à 14h, entrera en scène la première “star” invitée : Stéphane Aubier, autour de son fameux « Ernest et Célestine » (séance suivie d’un goûter déguisé). Le cinéaste belge restera aussi en soirée, pour la séance d’ouverture à 18h30, car il est co-réalisateur avec Vincent Patar de « Panique tous courts », quatre nouveaux épisodes de la série « Panique au village » à voir en avant-première (sortie nationale mercredi). Une série culte à l’humour aussi bon enfant que complètement dingo avec son trio de choc Cowboy, Indien et Cheval.

Un lundi copieux donnant le ton d’une semaine qui naviguera tambour battant entre projections, ateliers (2 à 6 par jour en semaine) et rencontres avec d’autres invités de marque, fort nombreux cette année : l’animateur de film letton Maris Brinkmanis pour « Le Bal des lucioles » (demain et mercredi), Marie Bouchet, animatrice française de l’équipe de « La Tortue rouge » (mercredi), le documentariste Jean-Michel Bertrand autour de sa toute récente « Vallée des loups » (vendredi et samedi) et, last but not least, Claude Nuridsany et Marie Pérennou, les réalisateurs du génial « Microcosmos » (vendredi et samedi).

Toujours au rayon “people”, on pourra aussi croiser l’un des plus fameux illustrateurs jeunesse bordelais, Max Ducos, présent en tant que président du jury principal. Car les Toiles filantes a aussi sa compétition, avec sept films inédits dans les salles hexagonales.

Une sélection éclectique, de l’animation éthérée de « La Jeune Fille sans mains » de Sébastien Lauderbach à la chronique crue de l’adolescence « Jamais contente » qu’Émilie Deleuze a tirée du roman de Marie Desplechin, en passant par le doc « La Jeune Fille et son aigle » tourné en Mongolie par l’Américain Otto Bell, ou encore l’anime « Your Name » de Makoto Shinkai, gros carton au Japon l’an dernier. Et même les plus jeunes pourront voter pour le Prix du public ! •

Sébastien Le Jeune

Séances 4,50-8€. www.webeustache.com

Photo : « Panique tous courts », film d'ouverture à voir ce soir en présence du coréalisateur, puis toute cette semaine. © Gébéka Films