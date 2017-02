Et c’est parti pour un mois de mars qui va ravir les amateurs de stars et de paillettes ! Autant parfois il n’est pas très utile de s’y prendre tôt à l’avance, autant pour certains des invités des avant-premières du mois, la prévoyance s’impose. Déjà, il devrait y avoir du monde pour des personnalités aimées et respectées comme Gérard Jugnot, attendu le 21 à l’UGC (20h15) devant et derrière la caméra avec « C’est beau la vie quand on y pense », ou Alexandra Lamy à l’affiche de « L’Embarras du choix », qui débarque ce vendredi avec le réalisateur Éric Lavaine (« Incognito », « Barbecue »...) à l’UGC (séance de 19h15) et au Gaumont Talence (19h45). Foule conséquente aussi pour Ramzy dans « Une Vie ailleurs » d’Olivier Peyon avec Isabelle Carré, le 10 à l’UGC (20h). Mais la cohue, ce devrait être pour « Gangsterdam » de Romain Lévy, le 9 au Méga-CGR de Villenave (20h30), à l’UGC (19h30), au Gaumont Talence (21h) et au Mégarama (20h15). Et pour cause : Kev Adams (photo, au centre) et Manu Payet ont prévu de faire le déplacement ! Photo : © Marie Genin