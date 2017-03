Ces deux prochaines semaines, les amateurs de piste aux étoiles vont être comblés : Péripé’Cirque, le temps fort arts de la piste du Champ de Foire de Saint-André-de-Cubzac, est de retour. Et ça démarre ce soir.? OK, c’est hors agglo, mais à peine à une demi-heure du centre de Bordeaux, donc pas de raison de se priver de sa belle programmation à l’année et de ce mini-festival en particulier. D’autant plus que ce dernier a encore pris du volume à l’heure d’ouvrir sa 4e édition. En envergure sur son territoire, montant un chapiteau encore plus grand que précédemment à Laruscade pour une belle série de clôture offerte à la Cie Quotidienne bordelaise et son étourdissant « Vol d’usage » mêlant de manière inédite acrobaties à vélo et sangles aériennes (dès 6 ans, mercredi 15 à 14h, vendredi 17 et samedi 18 à 19h30, 4-7€). Plus de volume au rayon invités également, avec quatre autres spectacles à l’affiche. Venus de Midi-Pyrénées, Sébastien Le Guen et Jérôme Hoffmann du Lonely Circus ouvrent le bal ce soir au Champ de Foire avec leur épatant « Fall Fell Fallen » où, aux délicats exercices d’équilibre sur toutes sortes d’objets du premier, répondent les créations electro live du second (dès 7 ans, 20h, 7-15€). Roue Cyr, carnaval et clowneries

À suivre, toujours “à domicile”, ce jeudi le duo helvéto-argentin Tula & Kinsman de la Cie lyonnaise MPTA dans « Santa Madera » ou les mille manières d’exploiter l’exigeante – et récente, l’agrès est né en 2003 – roue Cyr (dès 9 ans, 20h, 7-15€). Et samedi, la toujours solide et poétique Cridacompany toulousaine dans un « Mama Papa Carnaval » aux airs de spectacle total avec ses éléments de théâtre, d’humour, de danse et de musique (dès 10 ans, 20h, 7-15€).?Enfin, mardi prochain, le clown Immo investira la salle des fêtes de Tauriac. On dit clown mais c’est réducteur : l’Allemand installé depuis 20 ans en France a plus d’une couleur à sa palette, jonglerie et acrobaties en tête (dès 6 ans, 19h30, 4-7€). • Sébastien Le Jeune www.lechampdefoire.org Photo : Ce soir, l’incroyable équilibriste Sébastien Le Guen et ses numéros sur fond d’electro © Philippe Laurençon