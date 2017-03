La voilà, elle arrive, la 3e édition du 33/600 Comedy, le festival d’humour et d’impro de la ville de Pessac. Du 18 au 21 avril, on y retrouvera les recettes éprouvées lors des deux premières mais aussi des nouveautés. En tête, un concours de vidéo avec de chouettes lots, jusqu'à ce vendredi 10 mars !

Au menu des réjouissances, toujours des stages d’impro et de stand-up, des soirées théâtre ou matchs d’impro adultes et juniors, et bien sûr des spectacles avec le Gavé Style Comedy Club et, pour la grande soirée de clôture du 21 (20h30, 18-25€), deux figures de proue du collectif Le Woop, Hakim et Youss, et en première partie le petit génie du stand-up magique, Kader Bueno (photo – billetterie déjà ouverte au 05 56 48 26 26, www.box.fr et réseaux habituels). Tous trois ayant pour particularités d’avoir été adoubés par Jamel Debbouze et, surtout, de s’être fait repérer par les vidéos Youtube, le 33/600 se met à la page et proposera une conférence sur « comment faire son film sur Youtube »... Et, pour ceux qui savent faire, un concours de vidéo est lancé : jusqu’à ce vendredi 10 mars, les 12-30 ans peuvent proposer leur vidéo de 30 secondes à 2 minutes sur le thème #Toitukiffesquoidanslavie? En jeu, un appareil photo Canon 600D et un enregisteur Tascam DR-05. Modalités et règlement sur www.pessac.fr Photo : © P. Morsard & G. Morestin