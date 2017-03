Des travailleurs du quotidien, des femmes, le tout sur fond d’histoire de pays – et de tout un continent – souvent ballottés entre guerres civiles et luttes sociales : à lui seul, « Magallanes » (photo) de Salvador del Solar, décrit bien l’esprit de cette 34e édition des Rencontres du cinéma latino-américain, qui démarrent ce soir au cinéma Jean-Eustache de Pessac. Une belle ouverture avec ce polar nerveux où un chauffeur de taxi croise la route d’une ex-soldate de l’armée péruvienne (20h, discours et cocktail à 19h). Jusqu’au 17 mars, le festival monté par l’asso France Amérique Latine met une vingtaine de films à l’affiche dont six documentaires en compétition, et pas mal en présence d’invités venus d’outre-Atlantique tel le réalisateur vénézuélien Jesús Reyes Acevedo ou de moins loin, comme Pierre Carles pour son doc sur le président équatorien Correia. En bonus, une table ronde sur « l’homogénéisation médiatique » samedi à Pessac, un atelier de cinéma populaire toute la semaine prochaine à Bordeaux et des soirées expo, projection et/ou concert au Quartier Libre, à Saint-Michel. À noter, cet événement résolument engagé peine toujours à boucler son budget, alors un appel aux dons a été lancé via la plateforme Sokengo (actuellement à 700€ sur les 2000€ visés). www.fal33.org (lien pour les dons en page d'accueil) Photo : © Tondero / Pendul Films