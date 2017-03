Le duo electro-hip hop-swing que la France nous envie est ce vendredi soir au Rocher de Palmer, avec son MC londonien et une grosse section cuivres !



Soixante dates en France et à l’étranger au compteur pour Smokey Joe & The Kid depuis la sortie de leur 2e album en mars dernier, voilà un succès que bien d’autres formations bordelaises leur envie. C’est que la recette plaît, ce savant mélange de hip hop, d’electro et de sonorités jazzy rétro... Et plutôt deux fois qu’une puisque la plupart des salles et festivals les ont demandé non en duo electro (la formule la moins chère) mais avec le “live band”.

C’est dans cette configuration qu’on les retrouve ce soir au Rocher de Palmer pour la 2e soirée “French Beatmaking” où l’on verra aussi d’autres beatmakers hexagonaux de talent, Chill Bump et Deciheugi.

Mieux, les Smokey Joe auront non pas deux mais quatre membres dans la section cuivres pour un supplément de groove, et un guest de luxe, le MC londonien MysDiggi (au centre de la photo), qui a non seulement participé à toute la tournée mais signe les vocals sur les cinq titres du nouvel EP « Take Control »... dont la sortie a lieu aujourd’hui, tout pile ! • SLJ

Attention, dernières places ! Billetterie : lerocherdepalmer.fr. Plus d’infos : www.banzailab.com

Photo : © Jonas Laclasse