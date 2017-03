Ça s’affole du côté des Smac (Scènes de musiques actuelles), à tel point qu’on y reviendra plus en détail prochainement. En particulier au Krakatoa de Mérignac qui étoffe ces jours-ci ses concerts de printemps. Jugez plutôt : à venir, Suicidal Tendencies (!), Jahneration, Peter Peter, Poni Hoax, Kid Francescoli, Jambinai, The Growlers, Shannon Wright ou encore Julian Marley. Et les séances de décrassage avant ce printemps sonique, c’est pour ce vendredi 17 versant pop avec les Naive New Beaters, et pour ce mardi soir versant rock avec deux phénomènes du post-metal made in USA, Russian Circles (photo) et Cloakroom (20h, 18-22€). www.krakatoa.org Photo : © Sargent House