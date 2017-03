Dix ans que ça balance, pourvu que ça dure ! En 10 ans, Swing Art, le festival de danses de l’asso SwingTime, s’est taillé une belle place dans le paysage bordelais. La 10e édition, de vendredi à dimanche, perpétue sa recette à succès... en plus grand.

Festival de niche ? Voire ! Le renouveau des danses de couples – dont « Danse avec les stars » n’est que le sommet de l’iceberg – a vu un public sans cesse plus large s’intéresser à ces danses que promeuvent sans relâche Katheleen et Maxim, les deux créateurs du festival. Et chaque année, une foule grandissante afflue vers la Halle des Chartrons, épicentre d’un festival désormais bien rodé.

Une recette ? Un « état d’esprit » avant tout : « Convivialité, ambiance de dingue, envie de créer et d’échanger, que ce soit entre danseurs et musiciens pro, amateurs ou spectateurs », répètent en chœur les fondateurs. Parmi les ingrédients plus “concrets”, des danseurs d’exception du monde entier venant enseigner leur art – cette année, les cours de lindy hop et de blues (ainsi qu’un atelier danse acrobatique !) seront assurés par des couples des États-Unis, d’Espagne et de Lituanie, plus une paire franco-britannique (stages payants, sur inscription).

Initiations et off gratuits

Mais aussi des initiations pour tous, chaque après-midi, pour s’essayer à son tour au lindy, au blues, au charleston... Et c’est gratuit ! Enfin, de vrais groupes pour assurer les soirées, cette fois les Espagnols de Zoot Suiters, qui joueront vendredi soir et samedi soir (20h, 20€).

Mais dès le départ le festival a intégré d’autres arts avec des expos ainsi que son marché de créateurs et vintage. Anniversaire oblige, le “off” de la 10e édition prend du volume. En plus d’une conférence sur l’histoire du swing, on verra des voitures et motos vintage, des dessinateurs saisissant les soirées sur le vif, des scènes ouvertes avec le concours du trio de Rachael Magidson... Le tout gratuit.

Et pendant que les grands danseront, ils pourront laisser les kids entre de bonnes mains pour des ateliers arts plastiques avec Zvetelina ou arts de la piste avec l’École de cirque de Bordeaux. • SLJ

www.swingart.swingtime.fr

Photo : Au cœur de la manifestation, des stages de danse tous niveaux, plus des initiations gratuites ! © Archives Thierry David / Sud Ouest