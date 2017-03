Qu’on se le dise, ce n’est pas parce que bon nombre de créations de l’Escale du Livre sont désormais payantes (6-8€, une exigence du Centre national du Livre) que celles-ci n’afficheront pas complet le jour venu. Parce que, du 31 mars au 2 avril, il y aura de belles choses à voir et à entendre, en plus du classique salon et des rencontres en accès libre : au générique, par exemple, de la lecture simple par Hippolyte Girardot du bestseller « En attendant Bojangles », en musique telle Marie Modiano avec Peter Von Poehl, dessinée (Incardona avec Christian Cailleaux...) ou la totale lecture-dessin-musique avec Véronique Ovaldé, Charles Berberia et Bastien Lallemant. Le programme est tombé ce jeudi – ainsi que le nom de la lauréate du Prix des lecteurs, Nathacha Appanah (photo) –, la billetterie ouvre ce vendredi. www.escaledulivre.com Photo : © C. Hélie / Gallimard