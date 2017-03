Notre agenda hyper-copieux (à retrouver dans notre édition pdf) en atteste : ce week-end, c’est le coup de feu – un classique du printemps qui arrive. Quelques initiatives locales méritent qu’on s’y attarde un peu plus.



Slam en fête

Dix ans que ça existe un peu partout en France et Bordeaux n’en faisait jamais partie, c’est enfin réparé : la Nuit du Slam, née à Lyon en 2008, passe cette année par 10 villes en France, dont ce vendredi soir par chez nous, dès 20h à l’Edwood Café de Talence Forum, grâce à nos deux hyperactives assos Slam’Actif Sans Frontières et Street Def Records. Au menu, des prestations classiques de trois minutes de pointures d’ici – en tête les primés au national Ésope et Lucie Fournaise – et d’ailleurs, comme les Lyonnais Slamouraï et Phosphore, sur une scène qui sera ouverte à tous (un texte dit, un verre offert). Mais la soirée démarrera par un “one slam show” musical signé du Bordelais Bernard et une création collective autour des 10 nouveaux mots entrés au dictionnaire cette année. Et le tout, gratis !

Nuit du Slam 2017 Bordeaux sur Facebook

La FBI joue la surprise

Ne nous demandez pas le programme de la grande journée de la FBI, la Fédération bordelaise d’improvisation, demain samedi salle Point du Jour (44, rue Joseph-Brunet), il n’est même pas sûr qu’elle le sache elle-même ! Car le principe est simple : journée improvisée. Ce qui est sûr, c’est que l’événement, inscrit dans le “off” (le “ouf” pour être exact) du festival Les Fous Rires de Bordeaux qui démarre demain, réunira des membres de nos 12 ligues locales qui nous mitonneront de 15h à 22h des spectacles de formats variés, pas juste des matchs. En prime, des ateliers d’initiation (inscription sur place). Là encore, gratuit.

Journée FBI 2017 sur Facebook

Money Time, premier round

Les places vont être chères pour être du Money Time #5, le grand battle international de breakdance monté par la team de jeunes de Lormont Obstsalat Family. Huit crews français (dont deux bordelais) s’affrontent demain samedi au Pôle Brassens-Camus en 4 vs 4, un seul sera retenu pour la finale internationale du 22 avril. Dans le jury, des locaux de poids, BBoy Chakal et Hassan, et la jeune prodige bulgare BGirl Queen Mary. À 14h30, 5€.

Qualifications France du Money Time sur Facebook

Ambarès a les boules... à facettes

Fièvre du samedi soir à son maximum demain samedi au Pôle Évasion d’Ambarès. Car le chorégraphe Babacar “Bouba” Cissé (qui sera juré à la finale du Money Time cité plus haut) et ses Associés Crew sont bien décidés à faire revivre la mythique émission US « Soul Train ». Tout le monde pourra gigoter gaiement sur du bon son funk-soul, avec ceci de particulier qu’artistes et performers amateurs formeront de temps à autre des cercles pour des chorés ou des solos endiablés. À 20h30, gratuit •

Soul Train > Dancefloor Soul & Funk sur Facebook

Sébastien Le Jeune

Photo : Toutes les forces vives locales de l’impro seront réunies demain salle Point du Jour © La Cigüe