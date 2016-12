Après trois calamiteuses défaites d’affilée en Ligue 1, les Girondins ont fait match nul (0-0) hier soir sur la pelouse du stade Matmut Atlantique face au leader du championnat Nice. Lors de ce dernier match avant la trêve, les Marine et Blanc n’ont réussi à glaner qu’un petit point. Leur compteur affiche au total 25 points, ce qui les laisse dans le ventre mou de Ligue 1 (voir page 8). Leur ticket pour la Ligue Europa s’éloigne un peu plus. Lors de la première mi-temps, c’est Nice qui a donné le ton. Mario Balotelli a raté plusieurs occasions de trouver les filets. Les Girondins n’ont pas su correctement contre-attaquer. En deuxième période, les Bordelais ont tenté de reprendre le match en main. En vain. Les Niçois ont gardé la balle la plupart du temps, montrant leur supériorité face aux assauts bordelais. Le match s’est terminé avec la double expulsion de Balotelli et Belhanda qui ont perdu leur sang froid. Photo ©Thierry David / Sud Ouest