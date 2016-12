Retour au championnat et à la 14e journée. Les Bordelo-Bèglais reçoivent ce vendredi à 19h la Section Paloise au stade Chaban pour un derby qui sent bon le Sud-Ouest. Les verts et blancs s’étaient inclinés lors du match aller sur le score de 28 à 30. Actuellement 11e au classement général, les hommes du manager néo-zélandais Simon Mannix restent sur des victoires probantes à domicile contre les grosses écuries du Top 14 Clermont et le Racing 92. La section est équipée d’une belle ossature avec notamment les All Blacks Colin Slade et Conrad Smith sans oublier le terrible poison anglais Steffon Armitage qui se fera un réel plaisir de venir gratter le moindre ballon dans les rucks. Les Béarnais ont des arguments et vont vouloir faire chuter l’UBB. Du côté du complexe d’entraînement de Musard, les regards étaient déjà portés sur ce match de championnat. Pas question de ruminer sur la défaite encore fraîche de Champions Cup contre les Anglais d’Exeter. 6e au classement (34 points) , les Girondins vont pouvoir compter sur le retour de nombreux cadres. Julien Rey, Blair Connor, Yann Lesgourgues, Hugh Charlmers, Luke Jones, Clément Maynadier et Adam Ashley Cooper réintègrent le groupe. L’UBB peut marquer un grand coup et en profiter pour passer l’hiver au chaud en accrochant le trio de tête, emmené par le rouleau compresseur clermontois. Les supporters bordelais déçus du week end dernier attendent une vive réaction. Une victoire en guise d’amuse bouche serait parfaite avant d’entamer ce week-end de Noël.• Vincent Jaca Photo : Yann Lesgourgues (au centre) réintègre le groupe ce vendredi ©THIERRY DAVID / SUD OUEST