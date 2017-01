Les coupes réussissent bien à Bordeaux cette saison. Après leur victoire en 32e de finale de Coupe de France face à Clermont dimanche (1-0), les Girondins se sont qualifiés hier soir sur la pelouse du Matmut pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Ils recevaient le club de Ligue 1 Guingamp qui quitte la compétition après un rencontre assez serrée (3-2). Les Bretons ont ouvert le score à la 11e minute (Privat). François Kamano égalise rapidement, à la 16e minute. Le match prend alors une toute autre tournure. Les Bordelais percent à plusieurs reprises la défense de leurs adversaires. A la 36e minute, le Landais Gaëtan Laborde double la mise. Après la pause, les hommes de Jocelyn Gourvennec creusent le score à la 65e minute sur un nouveau but de Laborde servi par Malcom. La fin du match s’annonce tranquille. A la 88e, Bénezet met en difficulté la charnière Lewcuk-Pallois et envoie le ballon dans les filets. Il reste à peine cinq minutes à jouer. Le doute s’installe chez les Bordelais qui finalement résistent, comme au tour précédent, face à Nice (3-2). Avec cinq buts marqués au cours de la soirée et du beau jeu et de jolis gestes techniques, les supporters bretons et bordelais n’ont pas fait le déplacement pour rien au stade de Bordeaux-Lac, à trois quarts plein. Photo: Laborde (à droite), auteur d'un joli doublé ©Guillaume Bonnaud / Sud Ouest