Les hommes de Raphaël Ibanez peuvent-ils encore rêver d’une qualification en Champions Cup ? Tout est encore possible dans cette compétition mais avant de se projeter sur une éventuelle qualification , les Bordelo-Béglais devront stopper l’hémorragie après quatre défaites consécutives dont deux à domicile. (Pau lors de la 13e journée 16-18 et Exeter lors de la 4e journée de Champions Cup 12-20). L’ UBB occupe la seconde place de la poule à 8 points du 1er Clermont (17 points). Il reste deux matchs à jouer (Clermont dimanche à Chaban et un dernier déplacement sur la pelouse des Irlandais de l’ Ulster le week-end prochain) et 10 points au maximum à gagner. Cette mission commando reste malgré tout compliquée. Pour les Auvergnats, une victoire en terre girondine leur permettrait de sceller une qualification et d’envisager un quart de finale à domicile. Face au rouleau compresseur en championnat et en Champions Cup, les Aquitains devront sortir LE match pour venir à bout des jaunards. Le staff girondin devra composer avec de nombreux forfaits dont Romain Lonca (poignet), Yann Lesgourgues (main) Loan Goujon (poignet) et Luke Braid (adducteurs). Le malheur des uns fait le bonheur des autres, certains devront en profiter et gagner du temps de jeu. Le public bordelais devra lui jouer son rôle et pousser derrière son équipe plus que jamais. Une défaite plongerait l’ UBB dans une spirale bien noire en plein coeur de l’hiver. Verdict dimanche, coup d’envoi à 14h. • Vincent Jaca Photo :