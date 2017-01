Les Girondins se déplacent à Angerspour un match qui se jouera samedi à 20h. Après une première partie de saison ratée et en deça des attentes (10e au classement), les marine et blanc ont bien démarré 2017 en allant gagner deux fois en coupe à Clermont (0-1) dimanche dernier puis contre Guingamp (3-2) ce mercredi. Le dernier match contre les Bretons a confirmé que les joueurs de Gourvennec étaient plus à l’aise dans un milieu à 3, agressifs au pressing, et trouvant mieux leurs attaquants. Des joueurs prennent plus de place et ajoutent de la concurrence en attaque comme Kamano ou Laborde (les buteurs du match de Guingamp). Jérémy Toulalan, jusque-là décevant, atteint maintenant sa plénitude et se rapproche d’un niveau international. Vient s’ajouter à cela des retours importants contre Angers. En effet, Adam Ounas et Jérémy Menez ont tous deux purgé leurs matches de suspension et pourraient prétendre à une place de titulaires samedi soir. Des renforts arrivent D’autres retours non moins importants sont aussi attendus courant janvier : Cédric Carasso et Nicolas Maurice-Belay toujours en reprise devraient reprendre du service après presqu’un an sans avoir jouer, pour l’ailier Bordelais. Tout semble être placé sous les meilleurs auspices pour ce déplacement du week-end. Cependant le match contre Guingamp a confirmé une certaine fébrilité caractéristique de Bordeaux. En effet, ce match certes bien maîtrisé a vu les Girondins se faire peur en fin de match, en encaissant un deuxième but évitable, une habitude récurrente de l’année dernière. Angers, 16e au classement, est moins fringant que les années précédentes mais reste un adversaire coriace à domicile. C’est le genre d’équipe qui ne réussit pas à Bordeaux avec un bloc bas, un fort impact physique et des contre-attaques rapides. Aux hommes de Jocelyn Gourvennec donc de prouver que cette nouvelle année est placée sous le signe de la régularité et d’un retour de Bordeaux au premier plan.• Léon Monnier Photo: Mercredi, face à Guingamp, Laborde a été auteur d’un doublé © GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST