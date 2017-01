On s’attendait à un match pas facile pour l’UBB. Pourtant, elle n’est pas passée loin de coiffer les Auvergnats au poteau (6-9). Énergique, volontaire, l’Union a mis le paquet pour tenir tête à l’ASM, l’équipe en forme du moment, sur le plan national tant qu’européen. L’équipe avait encore en tête son exploit de l’an dernier, lorsque sa victoire avait sorti les Clermontois de la course européenne – et ces derniers aussi : « Je ne vais pas dire qu’il y avait un brin de revanche mais on l’avait en travers de la gorge », concédera le demi de mêlée Morgan Parra. Malgré une double supériorité numérique en première, les hommes de Raphaël Ibanez n’ont pas su pousser jusqu’au bout... mais ça n’est pas passé loin. Sur deux groupés pénétrants en particulier, où à chaque fois un Clermontois est venu empêcher d’aplatir un Taofifenua (11e), un Cazeaux (47e). Au final, le match s’est résumé à un duel de buteurs, où Lopez (15e, 36e, 59e) a fini par avoir le dessus sur Madigan (13e, 40e). En dépit de cette 5e défaite de rang et de la fin de l’aventure européenne, l’équipe veut positiver. Le retour pour du beurre en Ulster servira de dernier calage avant le 29 janvier et la réception de... Clermont, encore. « Il faut maintenir le cap, lance Ibanez. La morosité est un poison, il faut la combattre. Et j’espère récupérer des joueurs : en ce moment, Moga ressemble à la clinique de la Forêt Noire. » • Photo : © Archives Thierry David / Sud Ouest