Même face à des Angevins diminués (1-1), les Girondins continuent de piétiner, faute d’animation offensive. « Un point c’est un moindre mal, mais ce n’est pas suffisant. » Modérée, la réaction du président Jean-Louis Triaud, qui trouve même à ses joueurs des circonstances atténuantes : « Sûrement la fatigue des matchs de reprise, en jouant tous les trois jours. » Pourtant, cette dynamique molle ne date pas d’hier : sur ses neuf rencontres à l’extérieur, le club bordelais n’a vaincu que deux fois (à Metz et à Lyon) et obtenu quatre matchs nuls, celui-ci compris – qui portait à six la série de matchs sans victoire en Ligue 1. Pas suffisant pour espérer autre chose que le ventre mou. C’est qu’une nouvelle fois, en dépit de leur supériorité technique sur des Angevins privés de 11 joueurs, les Bordelais ont manqué d’agressivité à l’entame de match, et une nouvelle hésitation défensive sur corner leur a valu d’être très tôt menés au score sur une tête de Traoré (14e). Il faudra un peu de chance pour sauver leur soirée : après un cafouillage du portier du SCO, Rolan se retrouvait à la lutte avec Santamaria qui marquait contre son camp (28e). Malgré une deuxième période un peu meilleure, les Girondins vont rater plusieurs occasions de clouer le match (notamment Pallois dont le ciseau magistral finira sur la transversale, 80e). « On n’a pas été capables d’aller se servir, a déploré Gourvennec. Mettre le 2e quand l’occasion se présente, c’est un axe de travail. » • Photo : Moment de confusion sur corner : Santamaria marque contre son camp © AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER