Les Girondins reçoivent Toulouse samedi à 20h, avec dans l’idée de se « venger » du match aller perdu sèchement (4-1). En effet, les joueurs et le staff espèrent laver l’affront, comme le déclare Nicolas Pallois, le défenseur bordelais « lors du match aller, les Toulousains se sont amusés, on va tout faire pour gagner au Matmut ». Même son de cloche pour l’entraineur bordelais Jocelyn Gourvennec « on a eu un match aller très difficile, on s’est fait bouger. C’est un derby, il faudra qu’on réponde présent et qu’on gagne chez nous ». Les Bordelais entament un virage important dans ce mois de janvier avec, après ce derby, une demi-finale de Coupe de la Ligue capitale face au PSG. L’occasion de sauver leur saison et, pourquoi pas, espérer une fin « canon ». Une équipe « malade » en face Il faudra commencer par enfin prendre des points et gagner en championnat, chose qui n’est plus arrivée depuis le 26 novembre… Une autre équipe « malade » se présentera samedi soir en Gironde. Les Toulousains, 9e ex aequo avec Bordeaux, marquent sérieusement le pas après un début de saison excellent. Cela peut être dû aux nombreux absents (Braithwaite, Trejo, Diop, Julien) qui ont empêché Pascal Dupraz d’aligner son équipe type à plusieurs reprises dernièrement. Il sera nécessaire de mettre de l’impact et de l’envie si Bordeaux ne veut pas sombrer face à Toulouse, plutôt à l’aise à l’extérieur et notamment face à Bordeaux. La bonne nouvelle est que l’entraineur bordelais pourra bientôt compter sur l’intégralité de son groupe (hormis Touré) avec les retours de Carrasso et de Menez qui apporteront, il faut l’espérer, une vraie régularité aux Girondins ! • Léon Monnier Photo: Les embrassades du 11 janvier lors de la victoire des Girondins contre Guingamp en Coupe de la Ligue semblent bien loin. L’équipe bordelaise est à nouveau en panne © GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST