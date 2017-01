C’est en direct de Belfast, samedi à 14h, sur la pelouse du mythique Kingspan Stadium devant des milliers de supporters Irlandais, que les joueurs de l’Union Bordeaux Bègles joueront leur dernier match de poule en Champions Cup. La défaite du week-end dernier contre Clermont au Stade Chaban-Delmas a sérieusement mis en danger le sort des Girondins dans leur course à la qualification, mais ils peuvent cependant accrocher une seconde place qualificative aux dépens des autres résultats. En ouverture de la compétition, les joueurs au scapulaire emmené par l’ « Irish » local Ian Madigan s’étaient imposés sur le score sans appel de 28 - 13. Louis-Benoit Madaule ainsi que Julien Rey feront leur retour dans le groupe et c’est sans complexe, et sans pression sur les épaules, que les Bordelais devront profiter de cette opposition à haute intensité, pour continuer à travailler, se resserrer dans l’ adversité pour vite renouer avec la victoire. • Vincent Jaca Photo: Louis-Benoît Madaule est de retour ©Archives Quentin Salinier / Sud Ouest