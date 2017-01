Et revoilà Clermont, notre “meilleur ennemi” cette saison, tant en Champions Cup qu’en Top 14. Un adversaire qui devrait être toujours aussi coriace pour l’UBB.? Après un dernier match en Champions Cup dimanche dernier à Belfast contre la province Irlandaise de l’ Ulster, les joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles ont vaincu la mauvaise série de cinq défaites par une victoire 22-26. ?Une victoire probante emmenée par un paquet d’avants dominateurs, un Yann Lesgourgues en feu ainsi qu’un Ian Madigan à son réel niveau. Ce bon résultat doit permettre aux Girondins de se mettre dans les meilleures conditions avant d’affronter dimanche l’ogre clermontois pour le match choc de la 17e journée au Stade Matmut Atlantique. Les Auvergnats occupent la 1re place du Top 14 et mènent un rythme de folie depuis le début de la saison avec 474 points inscrits cette saison, soit la première attaque du Top 14. Le manager Franck Azema, en poste depuis 2010, a grandement contribué au bon développement de son équipe, saison après saison, pour en faire une machine à gagner. L’effectif est tel qu’ils peuvent quasiment aligner trois équipes de très haut niveau. Accrochés à la 7e place au classement, les Bordelais peuvent se refaire la cerise et lever yeux en haut du classement. C’est véritablement un nouveau chapitre qui s’offre à eux avec plus que 10 matchs à jouer (5 à domicile, 5 à l’extérieur). Revanchard et déterminé après trois défaites contre cette même équipe durant la saison (dont l’une à la maison au stade Chaban-Delmas en Champions Cup, 6-9), l’Union sait ce qu’il lui reste à faire pour que dimanche soit un jour de fête dans un stade plein comme un œuf pour la première délocalisation de la saison. • Vincent Jaca Photo : L’Union réussira-t-elle à faire déjouer l’ASM après trois défaites contre lui cette saison ? © Archives Thierry David / Sud Ouest