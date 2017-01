Bordeaux se présentera en Lorraine demain avec pour ambition d’enchaîner après la victoire contre Toulouse (1-0) le week-end dernier. Il retrouvera un adversaire qui vient aussi d’être éliminé de la Coupe de la Ligue, également en demi-finale. En effet, les Nancéiens ont perdu 0-1 face à Monaco tandis que les Girondins se sont inclinés logiquement 1-4 au Matmut face à un PSG ultra-réaliste. Il faut donc se reconcentrer sur le championnat pour espérer un billet européen à la fin de la saison. Le groupe bordelais sera presque au complet mais le gardien Carrasso, de retour, débutera mardi prochain et non samedi, selon Jocelyn Gourvennec – sûrement en raison du terrain synthétique de Nancy. L’ancien international français Jérémy Ménez pourrait revenir en tant que titulaire, plus d’un mois après avoir été expulsé à Montpellier. Le défenseur Nicolas Pallois est quant à lui incertain après avoir reçu un coup mardi face à Paris. Nancy, qui fait une saison jusque-là honorable pour un promu, tâchera toutefois de prendre des points à Marcel-Picot car, 12e au classement, il n’a que 3 points d’avance sur Metz, premier relégable. Le club lorrain sera privé de Benoît Pedretti et de Youssouf Ait Bennasser. Mot d’ordre : « Victoire »

Le mot d’ordre est « victoire » pour le capitaine bordelais Jaroslav Plasil : « Il nous faut absolument les 3 points contre Nancy ». Outre ces impératifs de résultats, les supporters et l’entraîneur bordelais espèrent des recrues avant la fin du mercato, dans quelques jours. Gourvennec déclare même que « si ça n’évolue pas, ce sera un handicap, on a encore quelques jours pour axer et finaliser des dossiers sur lesquels on travaille ». Le « handicap » décrit par l’entraîneur fait référence à un mercato plutôt ambitieux de clubs concurrents comme l’OL ou l’OM. De fait, les Lyonnais ont enregistré l’arrivée de l’ailier Memphis Depay, de Manchester United, tandis que Marseille s’est renforcé avec Morgan Sanson et Patrice Evra. Tous ces mouvements annoncent donc une lutte acharnée pour les places européennes. Bordeaux, actuel 9e du championnat (29 points) serait donc bien inspiré en gagnant dès samedi à Nancy. • Léon Monnier Photo : Jérémy Ménez pourrait revenir en tant que titulaire © Archives Guillaume Bonnaud / Sud Ouest