On n’est jamais aussi bien trahi que par les siens, dit le vieil adage. Samedi, c’est un ancien porteur du maillot au chevron, le désormais Rennais Yoann Gourcuff, qui a poignardé dans le dos la défense des Girondins pour obtenir l’égalisation bretonne (1-1, 69e). Des Rennais, malgré l’ambiance morose dans le club, bien mieux techniquement et en termes de possession que les Bordelais, quasiment transparents en première période et inconstants en seconde. La pause et l’entrée de Malcom à la 53e leur a quand même redonné un coup de fouet, à l’image de Jérémy Menez (photo). Regonflé à bloc, l’attaquant a tout tenté pour arracher la victoire, en ouvrant le score sur un centre de Gajic (1-0, 55e) mais aussi par plusieurs occasions et passes qui auraient pu être décisives. Une occasion manquée, alors que Marseille, alors 5e, avait perdu la veille à Metz. Bordeaux reste 7e, à égalité de points avec l’OM. Photo : © Thierry David / Sud Ouest