Ce week-end, au Parc Expo, on est allé de surprise en surprise lors des différentes épreuves du Jumping international de Bordeaux. « Je n’étais pas venu ici spécialement avec de grandes ambitions. » Et pourtant, il a tutoyé les sommets, Julien Épaillard, samedi, lors de l’épreuve-reine du week-end, le Grand Prix Coupe du Monde, auquel il a offert une Marseillaise bien méritée. Pourtant c’était mal parti pour les Tricolores : Kevin Staut, leader du classement mondial, Roger-Yves Bost, Pénélope Leprévost (tous trois champions olympiques) et bien d’autres avaient chuté sur un parcours survolé par le Néerlandais Leopold Van Asen sur son Zidane en 37”71. Puis surgit Épaillard, sixième l’an dernier, sur son hongre de 13 ans, Quatrin de la Roque, qui emballait littéralement l’épreuve en 35”92 ! Son meilleur résultat à ce niveau de la compétition. La délégation française du saut avait encore une épreuve pour se rattraper et qualifier les siens pour la Coupe du Monde indoor en mars, le Grand Prix Land Rover hier. Mais c’est le jeune Belge de 31 ans Pieter Devos qui l’a emporté avec Apart, 12 ans (en Une). Pour sa première participation à l’épreuve bordelaise, celui qui a « pris l’an passé le cheval que montait [sa] femme pour l’amener à un niveau plus élevé » a signé avec son sans-faute en 35“49 – une seconde de mieux que son dauphin – la plus belle performance de sa carrière. • Photo : Julien Epaillard, vainqueur de l’épreuve reine du week-end, samedi © Quentin Salinier / sud Ouest