« Il faut qu’on sorte un gros match », voilà les mots de Jocelyn Gourvennec hier en conférence de presse, une manière de rappeler que son groupe devra être au diapason pour espérer un résultat contre le PSG ce vendredi soir. Pour rappel, les Girondins s’étaient inclinés lourdement 1-4 en janvier contre ce même adversaire en Coupe de France. Bordeaux s’est relancé en écrasant mardi Caen 4-0, de bon augure pour faire le plein de confiance et nourrir des rêves d’Europe pour cette fin de saison. Six matchs successifs positifs Il leur faudra pour cela passer un cap en continuant cette série positive de six matchs invaincus avec le souci de concurrencer Lyon, Marseille, et Saint-Etienne en haut du classement. Côté parisien, les têtes seront peut- être tournées vers le match important de mardi prochain contre le Barca en Ligue des Champions, mais l’entraineur Unai Emery joue la carte de la prudence et du sérieux : « Pour nous, c’est un match très important, on pense d’abord à vendredi et on se préparera à jouer Messi et Neymar après. ». Recrues concluantes L’ancien technicien sévillan pourra compter sur plusieurs retours d’importance comme Kevin Trapp, Marco Verratti et Thomas Meunier avec, peut- être, une volonté de faire tourner son effectif. Bordeaux, invaincu en 2017 semble plus régulier et le match de Caen témoigne d’une efficacité offensive retrouvée et plus vue depuis le début de saison. Par ailleurs, les deux recrues, le milieu Sankharé et le défenseur Jovanovic ont toutes deux réalisé un match très solide et encourageant en Normandie. Les Girondins ont donc tous les ingrédients pour espérer accrocher Paris et prolonger leur série d’invincibilité. Léon Monnier Photo : Le nouveau milieu de terrain Younousse Sankharé, arrivé il y a quelques jours, a déjà fait ses preuves au sein de l’équipe bordelaise ©THIERRY DAVID / SUD OUEST