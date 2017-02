« C’est un coup de bambou. Nous sommes K.O. », reconnaît le président de l’UBB Laurent Marti après la défaite de son club, ce dimanche sur la pelouse du stade Chaban, face à Castres, 17-29. « Mais il ne faut pas paniquer », enchaîne un Marti qui se veut rassurant bien qu’inquiet dans un entretien à lire aujourd’hui dans les colonnes du journal « Sud Ouest ». Sauvée au score par des exploits personnels de Jones (6e) et Lesgourgues (26e) en première période (14-16 à la pause), l’Union a été dominée dans tous les secteurs de jeu, laissant les Tarnais inscrire trois essais, trois pénalités et un drop. Après une telle déroute, le Top 6 qualificatif s’éloigne un peu plus, avec 7 points à refaire sur le 6e, le Racing, et cinq déplacements à venir sur les huit dernières rencontres de championnat. Sur ces trois derniers mois, le club bordelais n’affiche aucune victoire à son actif en Top 14 (cinq défaites et un nul). Photo : © Fabien Cottereau / Sud Ouest