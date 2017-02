Un match qui s’achève avec tout le stade Matmut debout, ça mérite d’être souligné. Et ça le méritait tout court, tant les Girondins se sont livrés, hier, à un véritable festival offensif face à Guingamp (3-0). Récupération haute pour un premier but signé Kamano servi par Sankharé (14e), bonne utilisation des ailes avec des Malcom et Kamano impériaux – Malcom au tir du corner avec la tête de Pallois à la retombée (43e) –, coaching gagnant avec le choix du solide Toulalan comme capitaine pour la première fois, et de Contento, qui trouvait dans la profondeur Kamano dont le centre devant le cage permettait à Laborde de tackler le ballon dans le but (70e)... La « période de progression » annoncée par Jocelyn Gourvennec livrerait-elle ses fruits ? C’est ce que pense le coach breton, fort du classement de son équipe, troisième de la phase retour derrière le PSG et Monaco. Son 4-3-3 équilibré prend de l’ampleur avec « une plus grande capacité à préparer et à faire mal ». Résultat, une plus grande maîtrise du ballon – 59% de possession – et du jeu qui fait plaisir à voir. Avec cette victoire, la course à l’Europe est vraiment relancée, Guingamp et Rennes relégués à 5 et 6 points derrière, Marseille et Saint-Étienne juste devant. « Trente-neuf points à la 26e journée, c’est bien, on a refait le retard pris en décembre. Mais on va avoir de gros matchs à venir avec de l’enjeu. » Dont le prochain, à Lille. • Photo : Le tackle-but de Laborde est venu parachever la victoire. Un 3-0 qui tombait fort à propos, pour les 30 ans des supporters Ultramarines, affichés sur les maillots des joueurs © Fabien Cottereau / Sud Ouest