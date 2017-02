« On prépare ce match pour aller gagner à Lille. » Ces mots de l’entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec symbolisent le retour de l’ambition en Gironde vu l’excellent début d’année 2017. Avant de se déplacer dans le nord demain samedi, Bordeaux a réalisé son match le plus complet à domicile cette saison contre Guingamp, dimanche dernier (3-0). Le onze Marine et Blanc est redevenu efficace, aime jouer collectif avec un Kamano décomplexé lors de ses dernières apparitions (un doublé contre Caen et un but; une passe décisive contre Guingamp), sa défense est renforcée par l’axe Pallois-Jovanovic et son milieu possède davantage d’impact du fait de l’apport de l’ancien Lillois Sankharé (trois passes décisives lors de ses cinq derniers matchs). L’Europe en jeu Bordeaux, 7e à égalité avec Marseille et Saint-Etienne, est plus que jamais dans la course à la qualification européenne. Pour ce déplacement, il sera privé de Diego Rolan et Youssouf Sabaly. L’adversaire qui recevra les Girondins est en pleine reconstruction. En effet, le club nordique a enregistré sept arrivées et a vu autant de joueurs partir durant le mercato d’hiver. De quoi bousculer complètement la hiérarchie de l’équipe en quelques jours. En interne aussi, il y a eu du mouvement : après avoir usé trois entraîneurs en sept mois, le LOSC a choisi Franck Passi, anciennement marseillais, qui devrait assurer l’intérim avant la prise de fonction de Marcelo Bielsa en juillet. La mission de Passi est claire : maintenir le club en Ligue 1, sous peine de voir le projet ambitieux du club nordiste tomber à l’eau en cas de relégation. Lille, 14e avec seulement deux points d’avance sur le barragiste nancéien, est en danger. Samedi, Passi pourra compter sur tout son groupe hormis Soumaoro et Bissouma, suspendus. A Bordeaux de ne pas tomber dans le piège de la facilité, en renouvelant la même performance que contre Guingamp. Léon Monnier Photo : Les Girondins ont réalisé un de leurs meilleurs matchs à domicile de la saison dimanche dernier face à Guingamp (3-0) © FABIEN COTTEREAU / SUD OUEST