Ce fut un match à suspens. L’équipe des Girondins doit en tout cas une fière chandelle à son ailier Adam Ounas, auteur d’un doublé samedi soir qui a sauvé son match face à Lille. Tout avait pourtant bien commencé. A la 17e minute, Vada inscrit un joli premier but. Les Marine et Blanc dominent la partie et partent au vestiaire à la mi-temps plutôt confiants. De retour sur le terrain, Vada s’offre une autre occasion à la 50e minute mais cadre à côté. A la 66e, Jovanovic retient De Préville qui finit par tomber dans la surface. Penalty pour les Lillois tiré par De Préville lui-même. Le gardien Carasso ne peut rien faire. Les Lillois enchaînent avec un autre but à la 67e marqué par Eder. Le match se renverse en faveur des Nordistes (2-1). Ounas entre en jeu à la 74e minute pour remplacer Malcom. Sur un corner de Ménez, il ajuste une volée acrobatique et envoie le ballon une première fois au fond des filets. Rebelote à 82e minute. Le jeune ailier part à tout allure, sème la défense et lobe le gardien lillois. Les Bordelais ont signé samedi soir leur troisième victoire consécutive. Les voilà 5e, prêts à discuter sérieusement avec Lyon qu’ils reçoivent vendredi en 28e journée. Cette semaine, les Girondins reçoivent également Lorient demain à 21h sur la pelouse du Matmut en 8e de finale de Coupe de France.• Photo: Adam Ounas a été l’auteur d’un doublé qui a sauvé le match des Girondins ©Archives Laurent Theillet / Sud Ouest