Une nouvelle fois, Bordeaux s’est fait peur, hier, peinant à s’imposer face à Lorient, lanterne rouge de Ligue 1 (2-1). On aurait cru revivre le scénario du match de Coupe contre Dijon, où il avait fallu attendre la 92e minute pour que Laborde double sa mise et qualifie les siens. Hier soir, au stade Matmut-Atlantique, les ingrédients du suspense étaient identiques. Certes, Jocelyn Gourvennec avait amplement fait tourner l’effectif en prévision de la réception de l’Olympique Lyonnais vendredi (20h45) : la moitié des titulaires avaient changé au coup d’envoi. Mais c’est surtout l’ensemble de l’équipe qui montrait des signes d’une certaine fébrilité à l’entame du match, avec une foule de ballons perdus. À la conclusion, Laborde manquait de tranchant (22e, 36e), Ménez manquait le coche (38e). Les Girondins allaient être cueillis à froid à la sortie des vestiaires : Aliadière centrait, Carrasso manquait sa sortie, Jeannot était là à la punition (0-1, 46e). Mais les hommes de Gourvennec ont une nouvelle fois fait preuve d’un sang froid remarquable. Ménez et Laborde en profitaient pour tromper deux fois Lecomte (61e, 72e). Avec son doublé, Laborde soigne ses stats : l’avant-centre en est à 11 buts cette saison, dont sept en Coupe. • Photo : À la 72e minute, Gaëtan Laborde frappait pour la délivrance © Fabien Cottereau / Sud Ouest